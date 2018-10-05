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طارق شوقي: "الطلاب مش عايزين يروحوا لبنك المعرفة.. هنجبهلهم في حجرهم"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
طارق شوقي: الطلاب مش عايزين يروحوا لبنك المعرفة.. هنجبهلهم في حجرهم
الدكتور طارق شوقي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ولي الأمر في مصر يُقبل على شراء الكتب الخارجية، ودفع مصروفات دروس خصوصية، ولا تعطي تلك الأموال للدولة لحل مشاكل التعليم.

وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مشكلة التعليم في مصر لن تحل من جانب واحد، مؤكدًا أن منظومة التعليم الحالية مختلفة عن السابقة، منوهًا إلى أنه سيتم تغيير نظام الامتحان من أسئلة متوقعة إلى أسئلة تقيس المهارات للطلاب.

وأضاف أن بنك المعرفة سيقدم بطريقة "متفصلة" على طلاب المرحلة الثانوية، متابعًا: "الطلاب مش عايزين يروحوا لبنك المعرفة.. إحنا هنجيبه في حجرهم".
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