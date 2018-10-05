وزير التعليم: "المصريون اتعودوا الحصول على الخدمات مجانًا"



وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن المشكلة في مصر أن المواطنين اعتادوا منذ 1952 إلى الآن أن كل الخدمات التي يحصلون عليها مجانية، ولكن التعداد الآن تضاعف، وتقديم الخدمة بنفس الشكل أصبح صعبًا.



ولفت إلى أننا بحاجة إلى 260 ألف فصل جديد لاستيعاب الكثافة الموجودة، مضيفًا: "مفيش مستثمر هيجي يبنى الفصول دي ببلاش، والناس عايزة تحل مشكلة الكثافة ببلاش.. وده مش هيحصل".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم قاموا بتسهيل كافة الإجراءات أمام رجال الأعمال الراغبين في بناء مدارس جديدة، مما سيساهم في استيعاب الكثافة الطلابية بالفصول.