طارق شوقي: نستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر



وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن هناك 35 مدرسة يابانية فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، حيث يعملون الآن على إنشاء 65 مدرسة أخرى.



ولفت إلى أن الطالب في المدرسة اليابانية يحصل على نفس المنهج الذي يحصل عليه الطالب في المدرسة الحكومية، بالإضافة إلى منهج إضافي لبناء شخصيته.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن آثار تطوير النظام التعليمي على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، والتي تمس 2،5 مليون طالب مبشرة.