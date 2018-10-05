ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طارق شوقي: نستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
طارق شوقي: نستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر
الدكتور طارق شوقي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن آثار تطوير النظام التعليمي على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، والتي تمس 2،5 مليون طالب مبشرة.

وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن هناك 35 مدرسة يابانية فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، حيث يعملون الآن على إنشاء 65 مدرسة أخرى.

ولفت إلى أن الطالب في المدرسة اليابانية يحصل على نفس المنهج الذي يحصل عليه الطالب في المدرسة الحكومية، بالإضافة إلى منهج إضافي لبناء شخصيته.
المزيد عن: مصر مدرسة يابانية الدكتور طارق شوقي الاول الابتدائي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 4:10:26 AM