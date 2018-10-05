"مالمو للسينما العربية" يكرم محمد خير العليوي

يكرم مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الثامنة، التي تنطلق فعالياتها من 5 – 9 أكتوبر الجاري، الفنان والمخرج محمد خير العليوي، لإثرائه الحياة الثقافية العربية في السويد بعد انتقاله إليها من سوريا.





وقال محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية: "جاء العليوي إلى السويد منذ 4 سنوات، وبفترة قياسية اندمج في الحياة الثقافية، وساهم في إحياء العديد من الأمسيات الثقافية التي نظمتها الجمعيات العربية، من خلال لعب دور حكواتي الشام، كما ساهم في إثراء الحياة الثقافية في السويد بتأسيسه لفرقة السلام المسرحية في هيلسنبوري، حيث أخرج ومثل في مسرحيتين هما: "صرخة أمل"، و"الوهم"، فضلًا عن تعاونه مع مكتبات الأطفال في مالمو عبر تسجيل الحكايات".





ويضيف: "حرص صاحب الحنجرة الذهبية على حضور ومواكبة جميع الفعاليات الثقافية في مالمو، ومقاطعة جنوب السويد، وخاصة مهرجان مالمو للسينما العربية، ومن هنا جاء تكريمه بوصفه نموذجًا ثقافيًا يحتذى به في دعم ثقافة التعايش والاندماج، التي تعد جزءًا رئيسيا في رسالة مهرجان مالمو للسينما العربية".







