في ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على ما قاله "إرييل شارون" عن الحرب

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، الخميس، برومو بعنوان "قالوا عن حرب أكتوبر"، والتي أعدته القوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر 1973.



حيث عرض جزءًا من حوار لـ إرييل شارون، قائد الفرقة 143 المدرعة أثناء حرب أكتوبر، والذي تحدث فيه عن حرب أكتوبر، وقال فيه: "اتجهنا جنوبًا عبر الصحراء، وكانت هناك حالة من الفوضى، نظر إلى أحد الضباط الأصاغر بذهول وقال إن هذا الأمر لا يصدق يا سيدي إننا لا نستطيع إيقافهم".



وأضاف "شارون"، أن فرقته فقدت حوالي 300 فردًا، وأصيب حوالي 1000، متابعًا: "وكلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا".

