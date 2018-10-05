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طارق شوقي: أجهزة أجنبية يستغلون "جروبات" أولياء الأمور لتضخيم الوضع

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
طارق شوقي: أجهزة أجنبية يستغلون جروبات أولياء الأمور لتضخيم الوضع
الدكتور طارق شوقي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك مجموعة يصدرون شائعات والمواطنين ينساقون خلفها، موضحًا أن هناك خطة تسير عليها الوزارة.

وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن "الجروبات" التي تشيع أن هناك مشكلة في التعليم، قد يكون عدد أعضاء 5 من أولياء الأمور، ويتم تناول موقفهم بشكل غير دقيق، منوهًا بأن أصحاب المصالح، أجهزة أجنبية يستغلون تلك المواقف.

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