تموين الدقهلية يضبط تاجر لتصرفه في مواد تموينية بـ14294 جنيه



ترأس الحملة طارق السيد كبير مفتشى الرقابة التموينية، حنان إبراهيم رئيس قسم الإحتياجات بالنديرية، طارق طه كبير مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى، جمال الغندور المسؤل الإعلامى للمديرية، وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وأحمد السودانى مدير عام إدارة شئون التموين.



وتمكنت الحملة من ضبط بقال تموينى لتصرفه فى سلع تموينية بقيمة 14294 جنيه، ضبط تاجرة تموينية لعدم إلتزامها بمواعيد العمل الرسمية.



وتحرر عن ضلك المحاضر أرقام 522، 523 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ وجارى العرض على النيابة العامة.



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملة تموينية استهدفت الأسواق والمخابز والبقالين التموينين لضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار بالأسعار بمدينتى السنبلاوين وتمى الأمديد.