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طارق شوقي: الطلاب ليسوا بحاجة إلى دروس خصوصية أو كتب خارجية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
طارق شوقي: الطلاب ليسوا بحاجة إلى دروس خصوصية أو كتب خارجية
الدكتور طارق شوقي
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المستوى الرفيع كان تجارة كبيرة جدًا لبعض الناشرين يربحون منها ملايين الجنيهات.

وأكد "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى دروس خصوصية أو كتب خارجية.

وأضاف أن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ليس لها علاقة بالتعليم بل لها علاقة بالتجارة.
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