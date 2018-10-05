الأمير أباظة وطارق الشناوي يحتفلان مع نادية لطفي بكتابها

يحتفل الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والناقد طارق الشناوي مؤلف كتاب "نادية لطفي سيدة اللمسة الأخيرة" مع الفنانة نادية لطفي بإطلاق الكتاب.





ويزور الأمير أباظة وطارق الشناوي الفنانة الكبيرة نادية لطفي في المستشفى لتسجيل تلك اللحظة الخاصة للحدث، وذلك بعد نهاية فعاليات المهرجان.





وكانت فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي انطلقت أمس الأربعاء، وتستمر حتى 8 أكتوبر الجاري تحت شعار "القدس عربية"، وتحمل دورة هذا العام اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي.