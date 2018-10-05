القوات المسلحة تحتفل بنصر أكتوبر بمجموعة بروموهات (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، مساء الخميس، عدة بروموهات لحرب أكتوبر 1973، ترصد لقطات من جهود القوات المسلحة لإعادة أرض سيناء المصرية، وأجزاء من خطابات الرئيس الراحل أنور السادات.



وتحتفل مصر بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر 1973، والتي استعادت فيها أرض سيناء الحبيبة.

