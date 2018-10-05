رئيس "اتصالات البرلمان" يكشف عقوبة التشهير بالفتيات عبر مواقع التواصل

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القوانين الهامة التى صدرت في نهاية الفصل التشريعي الماضي، وتم عقد جلسات استماع مع عدد كبير جدًا من الخبراء والمواطنين.



وأضاف "بدوي"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن عدد البلاغات عن الجرائم الالكترونية تصل لأكثر من 400 بلاغًا يوميًا؛ ولذلك كان لا بد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.



وتابع، أن الجريمة الإلكترونية حاليًا زادت عن الجريمة الجنائية، مؤكدًا أن هذا القانون يتيح التصدي لمن يقوم بالسب والقذف والإبتزاز عن طريق الإنترنت بحسابات مستعارة، معقبًا: "بالقانون الجديد يتيح ضبط الأكونت المستعار خلال ساعات قليلة، ومؤخرًا تم ضبط شبكة كاملة في مدينة نصر مقتحمين أكثر من 200 صفحة"، مشيرًا إلى أنه تم رصد 3 آلاف صفحة تقوم ببث الشائعات والأكاذيب وتصدير حالة من الإحباط في الشارع.



ونوه، إلى أن معظم البلاغات تكون تركيب صور لفتيات، والتشهير بها بأكونت مستعار، موضحًا أنه حال ضبط صاحب الاكونت يتم حبسه لمدة لا تقل عن 6 شهور وقد تصل لعامين وفقًا لتقير القاضي، وغرامة وجوبية.

