ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محامي فتاة التروسيكل: "موكلتي ليست مريضة نفسيًا"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:19 ص
محامي فتاة التروسيكل: موكلتي ليست مريضة نفسيًا
فتاة التروسيكل
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال أحمد عز الدين، محامي فتاة التروسيكل، إن الفتاة هربت من والدها بسبب أخطاءه في التعامل معها، مضيفا أن البنت ليست مريضة نفسيًا.

وقال "عز الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين: "البنت كانت بتهزر مع أولاد أعمامها، وبيزقوا بعض بزجاجات فجات في إيد واحد صاحب محل وعنده عزوة فحس بالإهانة حاول ينكل بالبنت، ولكن الله بعت لها اللي يقف جنبها، وهذا مثال لكل من تسول له نفسه التنكيل بالناس".

وأضاف: "الفتاة تنازلت عن المحضر، وهي إنسانة محترمة وياريت تكون مثال للغني والفقير والست والراجل، أخلاقها ومبادئها تبين إنها إنسانة".
المزيد عن: مصر فتاة التروسيكل توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 12:50:06 AM