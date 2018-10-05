محامي فتاة التروسيكل: "موكلتي ليست مريضة نفسيًا"



وقال "عز الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين: "البنت كانت بتهزر مع أولاد أعمامها، وبيزقوا بعض بزجاجات فجات في إيد واحد صاحب محل وعنده عزوة فحس بالإهانة حاول ينكل بالبنت، ولكن الله بعت لها اللي يقف جنبها، وهذا مثال لكل من تسول له نفسه التنكيل بالناس".



وأضاف: "الفتاة تنازلت عن المحضر، وهي إنسانة محترمة وياريت تكون مثال للغني والفقير والست والراجل، أخلاقها ومبادئها تبين إنها إنسانة".



قال أحمد عز الدين، محامي فتاة التروسيكل، إن الفتاة هربت من والدها بسبب أخطاءه في التعامل معها، مضيفا أن البنت ليست مريضة نفسيًا.