أحمد فلوكس يكشف حقيقة زواجه من هنا شيحة

نفى الفنان أحمد فلوكس، زواجه من الفنانة هنا شيحة، موضحًا أن ما تردد على المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا "عبث لم يرى مثله في حياته وأن الخبر غير صحيح على الإطلاق".





وأضاف "فلوكس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "اليوم": "هذا مستوى متدني في نوعية الأخبار التي تعرض في المواقع، والدي قالي صارحني يا ابني أنت اتزوجت فعلا ولا لأ".





وأشار فلوكس إلى أنه سيقاضي الصحفي الذي نشر خبر زواجه، موضحًا أنه حال زواجه سيعلن ذلك أمام الرأي العام لأن الزواج إشهار.



