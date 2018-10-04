عاجل.. البرازيلي كينو يقترب من عملاق السعودية في يناير

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أنه يثق في نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد وعلى ثقة تامة بأن الفريق سيعود لطريق الانجازات مجددًا.

وقال آل الشيخ، في برنامج "في المرمى": "أقول لجماهير ‎الاتحاد، حاسبوا نواف المقيرن في الدور الثاني".

وتابع: "نادي الاتحاد يمرض لكن لا يموت، هناك لاعبين عالميين سينضمون للعميد في يناير".

وأضاف: "البرازيلي كينو محترف بيراميدز في طريقه لنادي الاتحاد، وأرى أن سبب تعثر الاتحاد هو الحظ وبعض الإداريين".