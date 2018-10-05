وزيرة الصحة تعلن آخر تطورات مبادرة مسح فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تردد 701 ألف و457 مواطن على مدار 4 أيام منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية في 9 محافظات تحت شعار "100 مليون صحة".





وذكرت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمرًا صحفيًا عقد مساء الخميس، بغرفة العمليات المركزية الخاصة بالمبادرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن أعلى محافظة سجلت أكثر نسبة مشاركة هى البحيرة حيث تردد على نقاط الحملة بالمحافظة 160 ألف و36 مواطنًا، تليها القليوبية 157 ألف و951 مواطن.









وأشارت إلى أن يوم الخميس ٤ أكتوبر كان الأعلى إقبالا على مراكز المسح الخاصة بمبادرة الرئيس ١٠٠ مليون صحة، بمعدل ٥ مواطنين لكل ثانية، وكان معدل الإناث هو الأكثر اقبالاً بنسبة 57% ومعدل مشاركة الذكور 43%، وكانت أعلى معدلات للمشاركة في الفئة العمرية من 26 عامًا إلى 45 عامًا، كما سجلت أعلى ساعات الاقبال خلال الفترة من 4 الى 7 مساءً.





ونوهت إلى أن مراكز المبادرة ستغلق أبوابها يوم الجمعة من كل أسبوع، لعمل حصر دقيق للمترددين، وسيتم العمل فى الاجازات القومية مثل يوم السبت الموافق 6 أكتوبر، حرصاً على تقديم الخدمة للمواطنين.





من جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعاون بين وزارتي التخطيط والصحة مستمرًا، حيث يتم ميكنة الخدمات الاساسية بالمستشفيات وعمل ملفات للمرضى إلكترونيًا، معلنة عن انتهاء منظومة ميكنة المواليد والوفيات للعمل بها في وزارة الصحة.





وأضافت وزيرة التخطيط، أن الوزارة قامت بتوفير ٣ آلاف تابلت، للحملة القومية للقضاء علي فيروس سي ، وساهمت في إتاحة ٤ ألاف خط ربط مع غرفة المتابعة، فضلاً عن توفير التطبيقات الخاصة بالمبادرة من خلال المعهد القومي للادارة، مشيرة إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة لنجاح المبادرة التي تأتي في إطار بناء المواطن المصري، موجهة الشكر لكل المشاركين وفريق الحملة.





وأعربت السعيد، عن سعادتها، لزيادة الاستثمار في مجال الخدمات الطبية لصالح المواطن المصري، حيث قامت الحكومة باستثمار 21 مليار جنيه فى المجال الصحي، بنسبة زيادة 20% لقطاع الخدمات الصحية، كما اعربت عن سعادتها فى المشاركة فى هذه المبادرة الهامة.





جدير بالذكر أن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة، تستهدف الوصول إلى أكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، خلال 3 مراحل في 7 شهور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي؛ لإعلان مصر خالية من فيروس سي بعد عام ونصف من انطلاق المسح، كأحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.