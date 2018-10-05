طارق شوقي لـ منتقدي النظام الجديد: "لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اللغط الذي يحدث بسبب بدء تطبيق النظام الجديد، قائلًا: "دوشة خدت أكبر من حجمها".



وقال "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إن 86% من المدارس في مصر عربية حكومية، متابعًا: "الناس بتفاصل في شكل التعليم وعدد الساعات ومضمون الدراسة، ونحن لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون".



وأضاف أنهم يركزوا على دراسة اللغة العربية بشكل جيد، معقبًا: "عايزين الناس تتكلم عربي كويس"، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية بشكل إجباري.

