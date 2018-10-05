طارق شوقي لـ منتقدي النظام الجديد: "لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون"
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:45 صأمنية فوزي
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اللغط الذي يحدث بسبب بدء تطبيق النظام الجديد، قائلًا: "دوشة خدت أكبر من حجمها".
وقال "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إن 86% من المدارس في مصر عربية حكومية، متابعًا: "الناس بتفاصل في شكل التعليم وعدد الساعات ومضمون الدراسة، ونحن لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون".
وأضاف أنهم يركزوا على دراسة اللغة العربية بشكل جيد، معقبًا: "عايزين الناس تتكلم عربي كويس"، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية بشكل إجباري.
وقال "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إن 86% من المدارس في مصر عربية حكومية، متابعًا: "الناس بتفاصل في شكل التعليم وعدد الساعات ومضمون الدراسة، ونحن لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون".
وأضاف أنهم يركزوا على دراسة اللغة العربية بشكل جيد، معقبًا: "عايزين الناس تتكلم عربي كويس"، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية بشكل إجباري.
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