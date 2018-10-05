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طارق شوقي لـ منتقدي النظام الجديد: "لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
طارق شوقي لـ منتقدي النظام الجديد: لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون
الدكتور طارق شوقي
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اللغط الذي يحدث بسبب بدء تطبيق النظام الجديد، قائلًا: "دوشة خدت أكبر من حجمها".

وقال "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إن 86% من المدارس في مصر عربية حكومية، متابعًا: "الناس بتفاصل في شكل التعليم وعدد الساعات ومضمون الدراسة، ونحن لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون".

وأضاف أنهم يركزوا على دراسة اللغة العربية بشكل جيد، معقبًا: "عايزين الناس تتكلم عربي كويس"، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية بشكل إجباري.
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