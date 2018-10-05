زي النهاردة بتاريخ 05 - 10 - 2018
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 05 - 10 - 2018
** أحداث
* 610 - تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.
* 816 - تتويج الإمبراطور الروماني لويس الأول من البابا ستيفان الرابع في رانس.
* 869 - عقد مجمع القسطنطينية الرابع لتحديد ما يجب عمله حيال بطريرك القسطنطينية فوتيوس.
* 1143 - ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.
* 1550 - تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.
* 1582 - بسبب استخدام تقويم جريجوري فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.
* 1665 - تأسيس جامعة كيل.
* 1789 - النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فيرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.
* 1857 - تأسيس مدينة أناهايم في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.
* 1864 - إعصار يدمر مدينة مدينة كلكتا الهندية.
* 1905 - ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميلًا في 39 دقيقة مستخدمًا طائرته المسماة "رايت فلاير 3"، وهو ما أعتبر رقمًا قياسيًا صمد حتى سنة 1908.
* 1910 - قيام «ثورة 5 أكتوبر» في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.
* 1914 - الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
* 1915 - بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز.
* 1944 - فرنسا تمنح النساء حق التصويت.
* 1947 - بث أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض.
* 1947 - تكوين الكومنفورم الشيوعي في بلغراد
* 1948 - زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.
* 1962 - عرض فيلم «دكتور نو»، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند.
* 1964 - عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.
* 1978 - هجرة الإمام الخميني من العراق إلی باريس.
* 1985 - الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعلم المصري على الأرض.
* 1992 - مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال عملية نفذها حزب الله اللبناني في حاصبيا داخل الشريط الحدودي في جنوب لبنان.
* 1992 - إجراء أول انتخابات برلمانية لمجلس الأمة الكويتي بعد جلاء القوات العراقية.
* 2000 - مظاهرات عارمة في مدينة بلغراد أدت لاستقالة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في اليوم التالي.
* 2003 - أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.
* 2004 - لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم.
* 2012 - تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعين الجزائري يحيى أبو الهمام قائدا جديدا لمنطقة الصحراء، بعد مقتل نبيل مخلوفي (أبو علقمة).
* 2013 - القوات الخاصة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية تلقي القبض على أبي أنس الليبي في طرابلس الغرب، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ سنة 2001.
* 2014 - الجيش الصومالي وقوات الأميسوم يسيطرون على مدينة براوة، آخر ميناء كان خاضعا لتنظيم الشباب.
* 2015 - اثنا عشر (12) دولة من الدُول المُطلَّة على المُحيط الهادئ، والتي يُشكّل ناتجها المحلّي الإجمالي 40% من الناتج العالمي، تصلُ إلى اتفاقيَّة بشأن الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ.
* 2015 - فوز الإيرلندي وليام كامبل، والصينية تو يويو، والياباني ساتوشي أومورا بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفةً، لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات.
* 2016 - السلطات الإسرائيلية تعتقل ناشطات أسطول الحرية 4 وتقتادهن لميناء أشدود.
* 2016 - الإعلان عن فوز جان بيار سوفاج وفريزر ستودارت وبين فيرينغا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016 لأعمالهم حول تصميم وتركيب الآلات الجزيئية.
* 2017 - فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017.
** مواليد
* 1377 - لويس الثاني دوق أنجو.
* 1713 - دنيس ديدرو، فيلسوف فرنسي.
* 1829 - تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة.
* 1864 - لوي لوميير، فرنسي من أوائل صناع الأفلام.
* 1879 - بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.
* 1887 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.
* 1922 - جوك ستين، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
* 1929 - ريشارد جوردن، رائد فضاء أمريكي.
* 1930 - رينهارد سولتن، اقتصادي ألماني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.
* 1936 - فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.
* 1945 - سامية شكري، ممثلة مصرية.
* 1951 - كارين ألين، ممثلة أمريكية.
* 1952 - واندرلي لكسومبورغو، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.
* 1952 - كليف باركر، كاتب إنجليزي.
* 1957 - بيرني ماك، ممثل أمريكي.
* 1960 - كاريكا، لاعب كرة قدم برازيلي.
* 1965 - تيري هوغ، حكم كرة قدم نرويجي.
* 1967 - غاي بيرس، ممثل إنجليزي.
* 1975 - كيت وينسليت، ممثلة إنجليزية.
* 1975 - بوبو بالدي، لاعب كرة قدم غيني.
* 1976 - رمضان قديروف، رئيس الشيشان.
* 1976 - بشرى، ممثلة مصرية.
* 1977 - كونستانتين زيريانوف، لاعب كرة قدم روسي.
* 1979 - ماهر عصام، ممثل مصري.
* 1979 - فينشينسو غريلا، لاعب كرة قدم أسترالي.
* 1984 - كينواين جونز، لاعب كرة قدم ترينيدادي.
* 1986 - حمد العنزي، لاعب كرة قدم كويتي.
* 1987 - كيفن ميرالاس، لاعب كرة قدم بلجيكي.
* 1987 - تيم ريم، لاعب كرة قدم أمريكي.
* 1987 - لويجي فيتالي، لاعب كرة قدم إيطالي.
* 1988 - نينا مغربي، ممثلة مغربية.
** وفيات
*578 - جستين الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
* 1056 - هنري الثالث، إمبراطور روماني مقدس.
*1214 - الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.
* 1660 - أيوب الخلوتي، متصوف ومصنف وشاعر سوري عثماني.
* 1805 - تشارلز كورن واليس، عسكري بريطاني.
* 1918 - رولان غاروس، طيار فرنسي.
* 1976 - لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.
* 2003 - بكر الشدي، ممثل سعودي.
* 2004 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
* 2010 - برنارد كلافيل، صحفي وكاتب فرنسي.
* 2011 - ستيف جوبز، المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل.
* 2012 - سليمان العيسى، مذيع سعودي.
* 2014 - أندريا دي سيساريس، سائق فورمولا 1 إيطالي.
* 2015 - شانتال أكرمان، ممثلة ومخرجة ومنتجة فرنسية بلجيكية.
* 2015 - هينينغ مانكل، روائي وكاتب مسرحي سويدي.
** أعياد ومناسبات
* يوم المعلم العالمي.
* عيد الجمهورية في البرتغال.
* عيد القوات المسلحة في إندونيسيا.
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