زي النهاردة بتاريخ 05 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 05 - 10 - 2018

** أحداث





* 610 - تتويج الإمبراطور البيزنطي هرقل.





* 816 - تتويج الإمبراطور الروماني لويس الأول من البابا ستيفان الرابع في رانس.





* 869 - عقد مجمع القسطنطينية الرابع لتحديد ما يجب عمله حيال بطريرك القسطنطينية فوتيوس.





* 1143 - ملك مملكة ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال كمملكة مستقلة.





* 1550 - تأسيس مدينة كونثبثيون في تشيلي.





* 1582 - بسبب استخدام تقويم جريجوري فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.





* 1665 - تأسيس جامعة كيل.





* 1789 - النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فيرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.





* 1857 - تأسيس مدينة أناهايم في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.





* 1864 - إعصار يدمر مدينة مدينة كلكتا الهندية.





* 1905 - ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميلًا في 39 دقيقة مستخدمًا طائرته المسماة "رايت فلاير 3"، وهو ما أعتبر رقمًا قياسيًا صمد حتى سنة 1908.





* 1910 - قيام «ثورة 5 أكتوبر» في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.





* 1914 - الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.





* 1915 - بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز.





* 1944 - فرنسا تمنح النساء حق التصويت.





* 1947 - بث أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض.





* 1947 - تكوين الكومنفورم الشيوعي في بلغراد





* 1948 - زلزال يقتل 110 آلاف شخص في العاصمة التركمانية عشق آباد.





* 1962 - عرض فيلم «دكتور نو»، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند.





* 1964 - عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.





* 1978 - هجرة الإمام الخميني من العراق إلی باريس.





* 1985 - الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعلم المصري على الأرض.





* 1992 - مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال عملية نفذها حزب الله اللبناني في حاصبيا داخل الشريط الحدودي في جنوب لبنان.





* 1992 - إجراء أول انتخابات برلمانية لمجلس الأمة الكويتي بعد جلاء القوات العراقية.





* 2000 - مظاهرات عارمة في مدينة بلغراد أدت لاستقالة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في اليوم التالي.





* 2003 - أحمد قديروف يتولى رئاسة الشيشان.





* 2004 - لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم.





* 2012 - تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعين الجزائري يحيى أبو الهمام قائدا جديدا لمنطقة الصحراء، بعد مقتل نبيل مخلوفي (أبو علقمة).





* 2013 - القوات الخاصة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية تلقي القبض على أبي أنس الليبي في طرابلس الغرب، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ سنة 2001.





* 2014 - الجيش الصومالي وقوات الأميسوم يسيطرون على مدينة براوة، آخر ميناء كان خاضعا لتنظيم الشباب.





* 2015 - اثنا عشر (12) دولة من الدُول المُطلَّة على المُحيط الهادئ، والتي يُشكّل ناتجها المحلّي الإجمالي 40% من الناتج العالمي، تصلُ إلى اتفاقيَّة بشأن الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ.





* 2015 - فوز الإيرلندي وليام كامبل، والصينية تو يويو، والياباني ساتوشي أومورا بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفةً، لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات.





* 2016 - السلطات الإسرائيلية تعتقل ناشطات أسطول الحرية 4 وتقتادهن لميناء أشدود.





* 2016 - الإعلان عن فوز جان بيار سوفاج وفريزر ستودارت وبين فيرينغا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016 لأعمالهم حول تصميم وتركيب الآلات الجزيئية.





* 2017 - فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017.









** مواليد





* 1377 - لويس الثاني دوق أنجو.





* 1713 - دنيس ديدرو، فيلسوف فرنسي.





* 1829 - تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة.





* 1864 - لوي لوميير، فرنسي من أوائل صناع الأفلام.





* 1879 - بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.





* 1887 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.





* 1922 - جوك ستين، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.





* 1929 - ريشارد جوردن، رائد فضاء أمريكي.





* 1930 - رينهارد سولتن، اقتصادي ألماني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.





* 1936 - فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.





* 1945 - سامية شكري، ممثلة مصرية.





* 1951 - كارين ألين، ممثلة أمريكية.





* 1952 - واندرلي لكسومبورغو، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.





* 1952 - كليف باركر، كاتب إنجليزي.





* 1957 - بيرني ماك، ممثل أمريكي.





* 1960 - كاريكا، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1965 - تيري هوغ، حكم كرة قدم نرويجي.





* 1967 - غاي بيرس، ممثل إنجليزي.





* 1975 - كيت وينسليت، ممثلة إنجليزية.





* 1975 - بوبو بالدي، لاعب كرة قدم غيني.





* 1976 - رمضان قديروف، رئيس الشيشان.





* 1976 - بشرى، ممثلة مصرية.





* 1977 - كونستانتين زيريانوف، لاعب كرة قدم روسي.





* 1979 - ماهر عصام، ممثل مصري.





* 1979 - فينشينسو غريلا، لاعب كرة قدم أسترالي.





* 1984 - كينواين جونز، لاعب كرة قدم ترينيدادي.





* 1986 - حمد العنزي، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1987 - كيفن ميرالاس، لاعب كرة قدم بلجيكي.





* 1987 - تيم ريم، لاعب كرة قدم أمريكي.





* 1987 - لويجي فيتالي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1988 - نينا مغربي، ممثلة مغربية.









** وفيات





*578 - جستين الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

* 1056 - هنري الثالث، إمبراطور روماني مقدس.





*1214 - الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.

* 1660 - أيوب الخلوتي، متصوف ومصنف وشاعر سوري عثماني.





* 1805 - تشارلز كورن واليس، عسكري بريطاني.





* 1918 - رولان غاروس، طيار فرنسي.





* 1976 - لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.





* 2003 - بكر الشدي، ممثل سعودي.





* 2004 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.





* 2010 - برنارد كلافيل، صحفي وكاتب فرنسي.





* 2011 - ستيف جوبز، المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل.





* 2012 - سليمان العيسى، مذيع سعودي.





* 2014 - أندريا دي سيساريس، سائق فورمولا 1 إيطالي.





* 2015 - شانتال أكرمان، ممثلة ومخرجة ومنتجة فرنسية بلجيكية.





* 2015 - هينينغ مانكل، روائي وكاتب مسرحي سويدي.









** أعياد ومناسبات





* يوم المعلم العالمي.





* عيد الجمهورية في البرتغال.



