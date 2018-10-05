الطالع الفلكي الجُمعَة 5/10/2018..نَجْمَة المَسَاء!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الواحدة و19 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثالثة و32 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 25 تُوت قبطى، 5 تشرين أوّل رُومى، 25 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وإزَا كان زَىْ حالاتى مَحِلتُوش غير مُرتّبُه) -يِبْآ شحّات مِشْ لازم يتجوّز.(زينب شكيب من فيلم المراية-1970)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الرّجُوع -- غربياً-تُروبيكال سِيسْتم ، هنديّاً-سِيديرَال سِيستِمْ)

الزّهرة تفقد سرعتها الطبيعيّة (فى الرّجوع) اليوم فى التاسعة و4 دقائق ليلاً وتستردّها لتعود لسيرها المُباشر الطبيعى فى التاسعة و46 دقيقة ليلاً يوم 31 أكتوبر الجارى بتوقيت القاهرة فى نفس التوقيت على الطريقتيْن الغربية والهندية لكنها غربياً فى برج العقرب وهندياً فى بُرج الميزان ، ماذا يعنى هذا ؟





كوكب فى الرجوع لايرجع للخلف بالمعنى الحرفى لكنه تعبير مجازى عن بطء سرعته فيُخيّل للناظر أن الكوكب يرجع للخلف تماماً عندما ترى سيّارة تمُرّ بجانبك على الطريق السريع تُبطئ أو أنت تسرع بسيارتك فتشعرأن أحدهم جذبها من ظهرها للخلف وبالتوازى فيُمكن توقّع أنّ أمور العاطفة قد يشوبها البطء أو التشويش وهذا ليس عيباً لكنها سنّة الحياة وتقلبات الطبيعة ، فى الثقافة الغربيّة فإن فترة الزّهرة فى الرجوع/بطء سرعتها عن معدّلها الطبيعى فتأثيره يدوم لمدّة 40 يوماً و 40 ليلة وتُعتبر بمثابة أيام عسيرة ترتفع فيها غواية الشيطان والإغراء برفع القيود والقوانين الأخلاقيّة وأكل التفاحة المُحرّمة ذات العواقب الوخيمة ، يُطلق على خبيث يتلاعب ببراءة الزّهرة خلال تلك الفترة لقب كيوبيد الأسود وغوايته تشمل الغريزة الجنسيّة مُعضّدة بالثروة والكماليات وأدوات الرفاهية الفخمة،الناس منصوحون بالتروّى عند البدء بالعلاقات العاطفيّة أوتطويرها أو الدخول بمشاريع أو شراء مشتروات ثقيلة أو إجراء عمليات التجميل حتى نهاية تلك الفترة ، أما فى مفهوم ثقافة التنجيم الهندى فالزهرة سترجع للدرجات الأولى فى بُرج الميزان لتكون الشمس/الأنا أمامها وعلى ذلك فلن نتمكن من رُؤية الزهرة إلا بعد غروب الشمس لنُطلق على الزهرة مُصطلح نجمة المساء (فإن كان العكس وكانت الزهرة أمام الشمس نراها قبل شروق الشمس لنسميها نجمة الصباح) وعلى ذلك يُمكن إستنتاج أن الشمس/الأنا لها الأهمية تليها الزهرة/علاقتنا بالآخرين، كرامتك قبل حبيبتك/ حبيبك هكذا تُعبر نجمة المساء ، كما أنها تستعرض صورة لإمرأة أو فتاة تخطت العشرينات من عمرها لتصل للثلاثينات والأربعينات ولاتزال آنسة لكنها لاتفتقر إلى اللمعان ،لكن عليها التفكير فى الموازنة بين مصلحتها وتأمين نفسها وبين التكيّف مع ما يُمكن قبوله من ظروف الطرف الآخر بمرونة لتفوز بفرصتها التى طال إنتظارها بأفضل شروط مُمكنة دون ضرورة لتكون صورة عن مُعاناة نجلاء فتحى بفيلم المراية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 5 أكتوبر

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة المصرية سامية شكرى وهى كاتبة ومُؤلفة ومُمثلة وشقيقة الفنانة ناهد يسرى ، قرينتها الفلكيّة البريطانيّة كيت وينسيلت ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُسَاوية لإسم سامية شكرى مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كلاسيكى)،(قوىّ التحمّل)،(مُتمسّك بالإيمان)،(سرجُون الأكّادى/ملك آشورى)، (ملكة مُزيّنة بالذّهب)،(خمس قصص قصيرة)،(مياه نقيّة).





الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كايت ونسلت مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتجية لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(هوليوود)،(اللون الوردى)،(واسع وجميل)،(حلم يمشى على الأرض)،(شجرة جوز الهند)،(حكمة يونانيّة)،(سحر وكبرياء).









*** إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج الثور: حمام مُنعش،إرتداء ملابس نظيفة ،أداء فروضك الدّينيّة ، التسوق و شراءالضرورى ،أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجوزاء: مُتفرّغ لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ ، لا تنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب ، ولو هاتفياً.





برج السّرطان: يومٌ مُناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الأسد: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج العذراء: الإنغماس فى الكسل والوخم فى المنزل قد يتسبب فى شعور بالكآبة، على الأقل قم بإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أو تلبية المشتروات المنزليّة.





برج الميزان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج العقرب: المُقابلات المُرتّبة أسريّاً لجمع عريس بعروس عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من الصّدَفْ ،إن كنت متزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجيّة وأسعِد زوجتك/زوجك.





برج القوس: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدي: فرصة مُناسبة للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.

برج الدّلو: جلسة مُصارحة لتقوية الثقة المُتبادلة وإزالة سوء الفهم بين الأقارب والأصهار ، الزيارات العائلة ضروريّة لتقوية صِلَة الرّحِمْ.



