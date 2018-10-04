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البورصة الأمريكية توصل التراجع في نهاية التداولات اليوم الخميس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:47 م
البورصة الأمريكية توصل التراجع في نهاية التداولات اليوم الخميس
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وكالات
 
أغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد اليوم الخميس، مع استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الصعود لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 201.05 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 26627.34 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.91 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 2901.6 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 145.58 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 7879.51 نقطة.
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