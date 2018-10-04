نجوم مصرية من منصة للشباب لتجربة رائدة فى عالم الصحافة الإلكترونية

يعد موقع نُجوم مِصرية في الفضاء الإلكتروني أُولى المِنصات التي أتاحت وسهلت تلك الغاية الإنسانية فى التواصل والمعرفة لأوساط الشباب العربي والمصري، فلقد بدأت نجوم مصرية أُولى خُطواتها نحو وجدان الرأي والتعبير بعالمنا العربي بإنشاء مُنتدى متعدد الأقسام والمنابر جمع حوله في تنسيقٍ بديع كل الآراء الهادفة لبناء مُجتمع مصري وعربي قوى وأتاحت الفرصة للعديد من الشباب أن يتكلم ويُعبر .

موقع نجوم مصرية ، واذا عرفنا ان المؤسس وصاحب الفكرة الأولى هو الطبيب عبد الرحمن الليثى، فليس عجيبا ان نرى دقة متناهية وتطور مستمر ينتقل من مرحلة إلى أخرى بطريقة بسيطة وسهلة لا تربك القارئ والمتابع، ومن ثقافة الأطباء التى تأبى الإ أن تتابع وتتطلع على كل جديد، كان التطبيق العملى الأروع فى موقع نجوم مصرية الذى واكب كل التطويرات والتحديثات التى تحدث فى العالم من حولنا، وتحول نجوم مصرية إلى نموذجاً يُحتذي من كل المواقع سواء الناشئة أو حتى تلك القديمة بالمجال. ولم يغب التطوير عن فكر الإدارة المسئولة عن، واذا عرفنا ان المؤسس وصاحب الفكرة الأولى هو الطبيب عبد الرحمن الليثى، فليس عجيبا ان نرى دقة متناهية وتطور مستمر ينتقل من مرحلة إلى أخرى بطريقة بسيطة وسهلة لا تربك القارئ والمتابع، ومن ثقافة الأطباء التى تأبى الإ أن تتابع وتتطلع على كل جديد، كان التطبيق العملى الأروع فى موقع نجوم مصرية الذى واكب كل التطويرات والتحديثات التى تحدث فى العالم من حولنا، وتحول نجوم مصرية إلى نموذجاً يُحتذي من كل المواقع سواء الناشئة أو حتى تلك القديمة بالمجال.





وقد نجح نجوم مصرية بفضل جهود التطوير المستتمر وكسب ثقة وولاء قراءه إلى أن يصبح منصة إخبارية متميزة، تتابع كل الأحداث التى تجرى فى مصر والعالم العربى فى كافة المجالات والتخصصات، وأصبح القارئ المتابع لا يحتاج إلى البحث عن المزيد فى مواقع أخرى، مع الخدمات الشاملة التى يقدمها موقع نجوم مصرية والتى نسردها فيما يلى:









جولة معرفية بموقع نُجوم مِصرية:





فنجوم مصرية لامست وبشكلٍ كامل ومُتكامل، كافة المجالات اليومية للمواطن سواء بمصر أو الوطن العربي، فيكفى أن تعلم أن نجوم مصرية والتي تُسجل بلا منافس أكبر متابعة لحظية للأخبار وأكبر ضخ معرفي بكافة المجالات عبر جيشٍ جرار من المُحررين والكُتاب قد شملت بين جنبات وأركان فضائها التحريري والصحفي أقسام قلما تجدها في نظائرها من المواقع الأخرى، فنجوم مصرية تحتوى على الأقسام التالية:









قسم أخبار مصر بنجوم مصرية:





هو القسم المُختص على مدار الساعة لمتابعة الشأن المصري بكافة محاوره، لينقل للمتابع بمصر كافة الأخبار المحلية التي تمس حياته اليومية بشكلٍ مباشر .





قسم أخبار السعودية بنجوم مصرية:

لا تجد موقع الكتروني مصري اهتم وبكفاءة بأخبار السعودية بشكلٍ شامل لكافة محاور الشأن السعودي مثل موقع نجوم مصرية، فنجوم مصرية نجحت في أن تصبح جزء ليس بالقليل في تفضيلات المواطن السعودي والمقيم فيها، وذلك للإطلاع على كافة أخبار المملكة المتنوعة عبر بوابة نجوم مصرية الإخبارية.









القسم الاقتصادي بنجوم مصرية:





نجحت نجوم مصرية، وعبر سنوات تتراكم فيها النجاحات والخبرات، في أن تُصبح البوابة الأكبر لمتابعة العديد من بنود الشأن الاقتصادي بمصر والعالم العربي، خاصة فيما يتعلق بأسعار العملات والسلع وكافة أخبار البورصة والأسواق العربية والعالمية.









قسم الأخبار العربية والعالمية:





وبهذا القسم كان لنجوم مصرية باعٌ طويل ونجاح ملحوظ، فلم يفصل الاهتمام بالشأن المحلى أو حتى العربي القائمين على نجوم مصرية من الاهتمام البالغ بالشأن الدولي، لتُقدم لمتابعيها كل ما يحتاجون إليه من المعرفة اللحظية بأخبار العالم والعرب.









القسم الرياضي بموقع نجوم مصرية:





هذا القسم قدم بجانب كافة الأخبار الرياضية محليًا وعربيًا وعالميًا، مفهوم جديد من الخدمة الإخبارية الرياضية، حيث ركز على كل ما يجول بخاطر المُتابع من احتياجات بحثية للمعرفة الرياضية، خاصة مواعيد المباريات ومواعيد البطولات الهامة وجداول مبارياتها ونتائج المباريات، وأيضًا أعطى للمُتابع كافة ما يحتاج إليه من أخبار القنوات التي تذيع المباريات سواء كانت مفتوحة أو مُشفرة.









قسم التقنية بموقع نجوم مصرية:





فبجانب الشأن الاخبارى كله، لم يتجاهل موقع نجوم مصرية أخبار التقنية، وقطع فيها شوط كبير ليُعطى من خلال قسم التقنية بالموقع المعرفة الكاملة، لكل ما يتعلق بالجديد في مجال التقنية سواء فيما يخص أخبار الهواتف المحمولة أو أخبار الأجهزة التقنية أو ترددات مختلف القنوات وأيضاً كافة بيانات الفواتير، ومن ثم صار الموقع الوِجهة الأهم للبحث فيما يخص تلك المجالات الهامة.









قسم أخبار التعليم في نجوم مصرية:





نجح هذا القسم وبلا جدال أن يحقق طفرة فيما يخص مُتابعة مجال يهتم بيه المتابع بشكلٍ دائم بل ومُلح، فلم يكن قسم أخبار التعليم بموقع نجوم مصرية مُجرد مُتابع لأخبار التعليم في مصر والدول العربية فقط، بل تحول بالمتابعة وأيضاً السياسات التطويرية الدائمة فيما يخص الشق الفني والتحريري، الوجهة الأولى لمعرفة نتائج الامتحانات وجداولها ومواعيدها ومواعيد الدراسة وأحدث القرارات الخاصة بالمنظومة التعليمة، ليس فقط كما سبق وأكدنا بمصر بل بجميع الدول العربية.









أقسام أخرى مُتخصصة بالخدمات الإخبارية المتنوعة بنجوم مصرية:





لم يتوقف موقع نجوم مصرية عند الحد التقليدي لنقل الخبر والمعرفة عبر موقع إخباري، بل تعداه إلى المفهوم الموسوعي لنقل المعرفة، ليشتمل الموقع على العديد من الأقسام المُتخصصة الناقلة للخدمة الإخبارية مثل : قسم أخبار المنزل وقسم أخبار المرأة وقسم العجائب والغرائب وقسم الأخبار بالفيديو إلى جانب قسم أخبار السيارات الذي حقق نجاح كبير في مواجهة المواقع المتخصصة في هذا الصدد.



