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أغنية جديدة تجمع نوال الزغبي وعمرو المصري

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:40 م
أغنية جديدة تجمع نوال الزغبي وعمرو المصري
نوال الزغبي
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الفجر الفني
 
يتعاون الشاعر الغنائي عمرو المصري، مع المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، في أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، الذى تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية له.

من جانبه عبر "المصري" عن سعادته بأول تعاون فني له مع النجمة اللبنانية الشهيرة، وقال في تصريح لـ"البوابة نيوز": "الأغنية تحمل طابع المرح والفرحة، وهى مختلفة كثيرا عمَّا قدمته نوال من قبل، وهى من كلماتى وألحاني، توزيع توما، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب".

يشار إلى أن عمرو المصري، كتب العديد من الأغنيات الناجحة، لعدد من نجوم ومشاهير الغناء فى الوطن العربي، منهم، لطيفة، هيفاء وهبي، نانسى عجرم، مصطفى قمر، أروى، وغيرهم.
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