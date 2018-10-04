طارق شوقي: بدأنا بالتطوير الفعلي على أرض الواقع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "نشرح المنظومة التعليمية الجديدة ليستوعبها المواطنون، وكثافة الطلاب والمشكلات الإدارية واللوجيستية هي الأرضية التي نتحرك منها".



وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس: "نضمن جودة المناهج في النظام التعليمي الجديد ونوزع دليل المعلم لكل مدرس في مادته ليستفيد منه في كيفية تعليم الطلاب".



وتابع: "بدأنا بالتطوير الفعلي على أرض الواقع".



