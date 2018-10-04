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صحيفة بريطانية: زيدان خارج حسابات مانشستر يونايتد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:37 م
صحيفة بريطانية: زيدان خارج حسابات مانشستر يونايتد
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منى العوضي
 

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام، هو المرشح الأبرز والأقرب لتولي تدريب مانشستر يونايتد في حالة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن زيدان ليس المدرب المفضل لإد وادوورد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد في حالة إقالة جوزيه مورينيو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدرب المفضل هو ماوريسيو بوتشيتينو حيث يؤمن وادوورد أن بوتشيتينو سيعيد الفريق للطريق الصحيح.

ويمر فريق مانشستر يونايتد بأزمات مثيرة خلال الفترة الماضية أبرزها خلاف بول بوجبا مع مورينيو والمشادة الكلامية التي حدثت بينهما في مران الفريق الأسبوع الماضي.

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد زيدان
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