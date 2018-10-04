سليماني يقود فنربخشة لإسقاط ترنافا

أسفرت ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي عن فوز فنربخشة التركي 2-0 على ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي، وعودة دينامو زغرب بانتصار ثمين بنفس النتيجة من معقل مضيفه أندرلخت البلجيكي.





ففي مباراة فنربخشة وسبارتاك ترنافا، التي أقيمت على ملعب شكري سراج أوغلو، سجل الجزائري إسلام سليماني ثنائية الفريق التركي في (ق52) و(ق68).





أما لقاء أندرلخت ودينامو زغرب، فقد أجري على أرض الأول كونستانت فاندن ستوك، وشهد سقوط أصحاب الأرض بثنائية نظيفة للفريق الكرواتي حملت توقيع كل من إيزيت هايروفيتش (ق19) من ركلة جزاء وأمير جوياك (ق68).





بهذه النتائج، يحصد فنربخشة أول 3 نقاط له ليرتقي لوصافة المجموعة خلف دينامو زغرب الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد سبارتاك ترنافا عند 3 نقاط يتراجع بها للمركز الثالث، وأخيرا يأتي أندرلخت بلا نقاط في المركز الرابع.



