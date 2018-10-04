ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سليماني يقود فنربخشة لإسقاط ترنافا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:37 م
سليماني يقود فنربخشة لإسقاط ترنافا
طباعة
 
أسفرت ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي عن فوز فنربخشة التركي 2-0 على ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي، وعودة دينامو زغرب بانتصار ثمين بنفس النتيجة من معقل مضيفه أندرلخت البلجيكي.

ففي مباراة فنربخشة وسبارتاك ترنافا، التي أقيمت على ملعب شكري سراج أوغلو، سجل الجزائري إسلام سليماني ثنائية الفريق التركي في (ق52) و(ق68).

أما لقاء أندرلخت ودينامو زغرب، فقد أجري على أرض الأول كونستانت فاندن ستوك، وشهد سقوط أصحاب الأرض بثنائية نظيفة للفريق الكرواتي حملت توقيع كل من إيزيت هايروفيتش (ق19) من ركلة جزاء وأمير جوياك (ق68).

بهذه النتائج، يحصد فنربخشة أول 3 نقاط له ليرتقي لوصافة المجموعة خلف دينامو زغرب الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد سبارتاك ترنافا عند 3 نقاط يتراجع بها للمركز الثالث، وأخيرا يأتي أندرلخت بلا نقاط في المركز الرابع.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
1
x
21:00
4
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:10:14 PM