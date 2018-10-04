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سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 4/10/2018

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:34 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 4/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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