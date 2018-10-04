"ترامب وكيم جونج أون" أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

ذكرت شبكة "سكاى نيوز" اليوم، أنّ كلاً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكيم جونج أون، من بين المتنافسين على جائزة نوبل للسلام لهذا العام في أعقاب محادثات السلام التاريخية التي جرت بينهما في يونيو الماضى.

كما تنافس 115 من المنظمات البارزة على الجائزة القيمة لخلافة الفائز بجائزة العام الماضى، وهى "الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية"، والتى ستُعلن فى أوسلو غداً الجمعة.

وأشار المصدر إلى أنّ من المرشحين للفوز بجائزة هذا العام، هم "بابا الفاتيكان، ورئيس كوريا الجنوبية، وزعيم كتالونيا السابق "كارلس بوتشدمون"، والناشطة السعودية رئيف بدوى.