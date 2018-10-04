ريم مصطفى: أشعر بتقصير تجاهه شخصيتي في "أمر واقع"







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" على قناة CBC، أنها تفضل تقديم مسلسل واحد كى تركز فيه وتعطى كل طاقتها به.

أكدت الفنانة ريم مصطفى، أن دورها فى مسلسل "أمر واقع" تحبه كثيرا، لافته إلى شعورها بأنه كان يمكنها تقديم الشخصية بشكل أفضل لكنها كانت تحتاج وقت أكثر، حيث أنها كانت ممكن تقدم مشهد العكاز بشكل أكثر جودة.