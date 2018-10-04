أول لقاء في وجود "المعلم" ماورڤيرك يواجه مانسدورف

يحل فريق ماورڤيرك ضيفًا على مانسدورف في تمام السابعة والنصف من مساء غدًا الجمعة ضمن الجولة العاشرة لمنافسات المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية النمساوي.









ماورڤيرك يدخل اللقاء وفي جعبته 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر ويسعى جاهدًا لاستعادة الصدارة التي فقدها في الجولة قبل الماضية.









ويسعى الفربق المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفي النمر جاهدا لتحقيق الفوز الثامن هذا الموسم وتفادي المفاجئات الغير سارة وخصوصا أن المباراة تشهد أول حضور للمستشار الفني للفريق حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب المصري الأول .









بينما يقبع مانسدورف في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في أخر 3 جولات خسر لقاءين وسقط في فخ التعادل في لقاء خصوصا وأن المباراة تقام على ملعبه ووسط أنصاره.









وكان الكابتن حسن شحاتة قد وصل إلى النمسا صباح اليوم الخميس لمتابعة أخر التطورات في فريق ماورڤيرك ومتابعة مباراته أمام مانسدورف المقرر لها غدا الجمعة.









يذكر أن فريق ماورفيرك مملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر والذي قرر الاستعانة بالكابتن حسن شحاتة في منصب المستشار الفني للفريق من أجل تطوير المنظومة وقيادة الفريق نحو الدوري النمساوي الممتاز .



