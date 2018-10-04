ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف المناهج الجديدة (فيديو)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:36 م
وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف المناهج الجديدة (فيديو)
وزير التعليم
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نرتب أولويات معالجة مشكلات توزيع الكتب وتسكين المعلمين والعجز وصيانة المدارس وكثافة الطلاب، ولا نستطيع حل المشكلات في وقت واحد".

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أن بناء المناهج الجديدة تم داخل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع آخرين، لافتًا إلى أن تأليف المناهج الجديدة فقط تكلف حوالي مليار جنيه.

واستطرد: "المردود الإيجابي لنظام التعليم الجديد في أسابيعه الأولى فاق توقعاتنا، وعليه نحاول تطوير الوضع الحالي وتحسينه".
المزيد عن: وزير التعليم مناهج مصر تكلفة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
1
x
21:00
4
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:00:02 PM