وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف المناهج الجديدة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نرتب أولويات معالجة مشكلات توزيع الكتب وتسكين المعلمين والعجز وصيانة المدارس وكثافة الطلاب، ولا نستطيع حل المشكلات في وقت واحد".



وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أن بناء المناهج الجديدة تم داخل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع آخرين، لافتًا إلى أن تأليف المناهج الجديدة فقط تكلف حوالي مليار جنيه.



واستطرد: "المردود الإيجابي لنظام التعليم الجديد في أسابيعه الأولى فاق توقعاتنا، وعليه نحاول تطوير الوضع الحالي وتحسينه".

