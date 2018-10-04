إنريكي يرد على إمكانية تدريبه لريال مدريد

دافع لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا عن اختياراته لقائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي ويلز وإنجلترا.





وعلق إنريكي على ضم باكو ألكاسير في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أنا أعرفه جيدا، لم يحصل على دقائق كافية في البارسا والآن أصبح يلعب مع دورتموند ويحرز الأهداف لذلك هو هنا".





وعن ضم رودريجو هيرنانديز نجم أتلتيكو مدريد، علق إنريكي : "إنه لاعب صغير والمبالغة في الثناء عليه ستضعفه، بإمكانه أن يصل للمستوى الأعلى، ولِمَ لا يتفوق على لاعب هائل مثل بوسكيتس؟".





وعن تواجده في مدرجات سانتياجو برنابيو، قال إنريكي : "كانت أجواء رائعة للغاية مثلما كانت الأجواء أيضا في واندا متروبوليتانو بالأمس".





وعن إمكانية تدريبه لريال مدريد بدلا من جولين لوبيتيجي، قال إنريكي مازحا: "ماذا لو اتصل بي الريال؟ سؤال جيد، لكن هذا أمر مشروط دوما تسألون ماذا وماذا وماذا، ماذا لو سقط سقف هذه الغرفة وتوفي جميع من فيها الآن؟"





وعن اختياره للاعب واحد فقط من برشلونة وهو بوسكيتس، قال إ نريكي : "الناس في الشارع لا يسألونني عن ذلك لكن هذا يحدث في الصحافة، هذا منتخب إسبانيا وليس منتخب الأندية".





وأضاف : "من الجيد ما قام به لوبيتيجي عندما أراح راموس في المباراة الماضية، يجب أن نعطي اللاعبين قسطًا من الراحة لأنهم يلعبون مباراة كل 3 أيام وهذا ما يقلقني".





واختتم إنريكي تصريحاته قائلاً : "كنت قد خططت لموراتا أن يشارك في مباريات شهر سبتمبر لكنه لم يلعب، سنرى ما إذا كان سيشارك أم لا".



