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نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد Nokia 7.1 بمواصفات متواضعة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:24 م
نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد Nokia 7.1 بمواصفات متواضعة
Nokia 7.1
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كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا عن هاتف Nokia 7.1 والذي بات أحدث هواتف الشركة من الفئة المتوسطة وسيتوفر في الاسواق الاوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

الهاتف لم يقدم اي جديد يذكر فهو يحمل شاشة بحجم 5.8 إنش بدقة FHD+ ويعمل بمعالج سناب دراغون 636 مع خيارين للذاكرة العشوائية 3GB و 4GB وخيارين لذاكرة التخزين 32GB و 64GB مع دعم للذاكرة الخارجية.

من ناحية الكاميرا يقدم الهاتف كاميرتين خلفية بدقة 12 و 5 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بحجم 3060 مللي امبير بنظام اندرويد اوريو 8.1 مع وعد بالتحديث لنظام أندرويد 9 قريباً.

سيتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءاً من 5 اكتوبر الجاري باللون الفضي والازرق على ان يبدأ البيع يوم 18 اكتوبر في اوروبا وامريكا بسعر يبدأ من 350 دولار.
المزيد عن: هواتف نوكيا نوكيا تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Nokia
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