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تدرس بجامعة حلوان.. من هي ناريمان خالد الفائزة بلقب ملكة جمال مصر؟

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:22 م
تدرس بجامعة حلوان.. من هي ناريمان خالد الفائزة بلقب ملكة جمال مصر؟
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دنيا عادل
 

تُوجت ناريمان خالد، بلقب ملكة جمال مصر للكون عام 2018، لتقتنص اللقب الذي تحلم به الكثير من الفتيات، من بين 20 متسابقة من مختلف أنحاء مصر، حيث تم اختيارها بعد تصفيتها مع ليلى ريحان وميليسا شلهوب، ونورهان صالح، ونورين عصام، من بين أفضل 10 متسابقات، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة.


وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بملكة جمال مصر للكون 2018، وذلك خلال السطور التالية.

 

1- التحقت بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان، وتدرس بالسنة النهائية إلى جانب دراستها لمجال إدارة ونظم المعلومات.

 

2-  تعمل كمتطوعة بمؤسسة خيرية في نيوديلهي بالهند، فمن المعروف عن ناريمان، مشاركتها باستمرار في الأعمال التطوعية والخيرية والإنسانية، خاصة لصالح الحفاظ  على البيئة.

 

3-  من أبرز الأنشطة التي تحرص ناريمان خالد، على ممارستها باستمرار؛ هي اليوجا.

 

4-  تعد "خالد" من مواليد برج العقرب.

 

5- تقيم ناريمان خالد، بالمملكة العربية السعودية.

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