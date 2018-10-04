كوبنهاجن يحقق فوزا مثيرا على حساب بوردو

عاد كوبنهاجن الدنماركي بفوز مثير 1-2 من ملعب مضيفه بوردو الفرنسي، بينما انتصر زينيت سان بطرسبرج بأقل مجهود على أرضه 1-0 على سلافيا براج التشيكي، في ثاني جولات المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعلى ملعب بوردو، تقدم الفريق الدنماركي أولا (ق42) عن طريق لاعب بييروس سوتيريو، وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لبوردو لكن فرانسوا كامانوا أهدرها برعونة (ق45+4).

وظل كوبنهاجن متقدما حتى (ق84) عندما اقتنص السنغالي يانوس سانكاري هدف التعادل للفريق الفرنسي، إلا أن أبناء العاصمة الدنماركية انتفضوا وضغطوا بشدة ما أسفر عن هدف الفوز (ق90+2) عبر روبرت سكوف.

فيما لم يشهد ملعب كرستوفسكي معقل زينيت إلا هدفا واحدا متأخرا للغاية للفريق الروسي سجله لاعبه ألكسندر كوكورين (ق80)، ليمنح فريقه الفوز على الضيف التشيكي.

وبهذه النتائج، يحصل كوبنهاجن على 3 نقاط ليصبح في رصيده 4 نقاط يتصدر بها المجموعة، وخلفه زينيت الذي يمتلك نفس الرصيد لكنه يحتل الوصافة بفارق النقاط.

بينما تجمد رصيد سلافيا براج عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويليه بوردو الذي انهزم في الجولة الأولى أيضا، ليصبح رصيده صفرا ويتذيل الترتيب.