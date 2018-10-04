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عاجل - مورينيو يصدم جماهير مانشستر يونايتد بهذا القرار

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:19 م
عاجل - مورينيو يصدم جماهير مانشستر يونايتد بهذا القرار
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ريهام عبدالمحسن
 
أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حسم موقفه من الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتعرض مورينيو في الفترة الأخيرة لضغوط كبيرة جدًا بسبب عدم تحقيق الفريق للانتصار في آخر 4 مباريات.
وأكدت صحيفة التايمز البريطانية بأن الإستثنائي لا يُخطط للاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن مورينيو يشعر بأنه يتعرض للهجوم من جميع الجهات ويرى أن إدارة النادي قادرة على بذل المزيد من الجهد لحمايته من هجوم اللاعبين السابقين والنقاد.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي مع الشياطين الحمر حتى صيف 2020 وسيحتاج لترتيب أوراقه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة قبل مواجهة يوفنتوس مرتين في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد زيدان
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