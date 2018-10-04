ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير التعليم عن تطبيق المنظومة الجديدة: "حماس الطلاب والمعلمين فاق توقعاتنا"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:18 م
وزير التعليم عن تطبيق المنظومة الجديدة: حماس الطلاب والمعلمين فاق توقعاتنا
وزير التعليم
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تطبيق منظومة التعليم الجديدة، قائلًا: "شهادتي مجروحة في هذه المسألة".

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أنه قام هو و27 قيادة بوزارة التربية والتعليم بعمل زيارات ميدانية للمدارس بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وتابع: "رد فعل الطلاب والمعلمين على المنظومة الجديدة والفرحة والحماس في عيونهم فاق توقعاتنا".
المزيد عن: وزارة التعليم منظومة التعليم الجديد التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
1
x
21:00
4
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:10:14 PM