وزير التعليم عن تطبيق المنظومة الجديدة: "حماس الطلاب والمعلمين فاق توقعاتنا"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تطبيق منظومة التعليم الجديدة، قائلًا: "شهادتي مجروحة في هذه المسألة".





وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أنه قام هو و27 قيادة بوزارة التربية والتعليم بعمل زيارات ميدانية للمدارس بعد تطبيق المنظومة الجديدة.



