الطيار المجنون: "الإسرائيليون لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها في 73"



وأشار "المنصوري"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن حرب أكتوبر 73 لم توثق أو تسجل حتى الآن باستثناء بعض الأفلام الهزيلة، مضيفًا: "حرب أكتوبر ماخدتش حقها رغم أنها رفعت راسنا.. والإسرائيليين لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها من المصريين".



وأضاف: "محدش هيقدر يقرب منك يا مصر، ولو حد فكر هنقطع رقبته.. مصر لها درع وميسترال ورافال".



قال اللواء أحمد المنصوري، أحد أبطال أكتوبر والملقب بـ الطيار المجنون، إن أرض مصر حررت بدماء 100 ألف شهيد على مدار 4 حروب خاضتها مصر.