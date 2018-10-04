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الطيار المجنون: "الإسرائيليون لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها في 73"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:16 م
الطيار المجنون: الإسرائيليون لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها في 73
اللواء أحمد المنصوري
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء أحمد المنصوري، أحد أبطال أكتوبر والملقب بـ الطيار المجنون، إن أرض مصر حررت بدماء 100 ألف شهيد على مدار 4 حروب خاضتها مصر.

وأشار "المنصوري"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن حرب أكتوبر 73 لم توثق أو تسجل حتى الآن باستثناء بعض الأفلام الهزيلة، مضيفًا: "حرب أكتوبر ماخدتش حقها رغم أنها رفعت راسنا.. والإسرائيليين لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها من المصريين".

وأضاف: "محدش هيقدر يقرب منك يا مصر، ولو حد فكر هنقطع رقبته.. مصر لها درع وميسترال ورافال".
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