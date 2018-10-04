أمير قطر يتدخل لإنقاذ شركاؤه الإرهابيين (فيديو)

في محاولة لإنقاذ شركاؤه الإرهابيين، تدخل تميم بن حمد أمير قطرـ لإنقاذ شركائه في الإرهاب، فشد الرحال إلى أمريكا اللاتينية، لإنقاذ الإرهابي أسعد بركات، الذي اعتقل على الحدود بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي بتهمة غسيل أموال ودعم ميليشيا حزب الله الإيراني وتوفير غطاء لها في أمريكا اللاتينية.



وجاءت الزيارة بعدما اغلقت أوروبا أبواب تمويل إيران للإرهاب، باعتبار أن أمريكا اللاتينية بوابة إيران للاقتصاد الأسود، فيما أوقعت الاستخبارات الفرنسية عملاء إيران على أراضيها وأغلقت مراكزهم الداعمة للإرهاب كذلك.



