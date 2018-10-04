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السوبر المصري السعودي.. بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية بعد وصولها إلى الرياض (صور)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:13 م
السوبر المصري السعودي.. بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية بعد وصولها إلى الرياض (صور)
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منى العوضي
 
التقطت بعثة نادي الزمالك، صورة تذكارية بعد وصولها إلى مطار الملك خالد بالرياض وسط حفاوة واحتفال كبير من الجانب السعودي.  


وكان قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في استقبال بعثة الزمالك التي ستشارك في لقاء السوبر المصري السعودي.  


ويخوض فريق الزمالك لقاء صعب مع الهلال على كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، يوم السبت المقبل والموافق 6 أكتوبر.
السوبر المصري السعودي.. بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية بعد وصولها إلى الرياض (صور)
السوبر المصري السعودي.. بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية بعد وصولها إلى الرياض (صور)
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