السوبر المصري السعودي.. بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية بعد وصولها إلى الرياض (صور)









ويخوض فريق الزمالك لقاء صعب مع الهلال على كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، يوم السبت المقبل والموافق 6 أكتوبر.

وكان قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في استقبال بعثة الزمالك التي ستشارك في لقاء السوبر المصري السعودي.