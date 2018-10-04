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سالزبورج يهزم سيلتيك ويتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:09 م
سالزبورج يهزم سيلتيك ويتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي
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اقتنص فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، صدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي، بعد فوزه في الجولة الثانية، اليوم الخميس، على ضيفه سيلتيك الإسكتلندي 3-1، على ملعب رد بول أرينا.

وسجل لأصحاب الأرض، كلا من موانيس دابور هدفين في الدقيقتين (55 و73) من ضربة جزاء، وتاكومي مينامينو بالدقيقة 61، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد المهاجم أودسون إدوارد في الدقيقة 2.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب سيلتيك جيمس فورست، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73.

وفي نفس المجموعة، تمكن فريق لايبزيج الألماني من تحقيق الفوز على مضيفه روزنبرج النرويجي، اليوم، 3-1، على ملعب ليركندال.

وسجل للفريق الألماني كل من جان كيفين أوجستين بالدقيقة 12، وإبراهيما كوناتي في الدقيقة 54، وماتيوس كونها بالدقيقة 61، وأحرز لأصحاب الأرض لاعب الوسط التونسي عصام الجبالي في الدقيقة 79.

وبهذه النتائج، تمكن فريق ريد بول سالزبورج من الوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، ويليه لايبزيج في الوصافة بـ3، متفوقا على سيلتيك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، وفي ذيل المجموعة فريق روزنبرج بدون نقاط.

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