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ريم مصطفى: سافرت الساحل بعد "الوصية".. لهذا السبب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:11 م
ريم مصطفى: سافرت الساحل بعد الوصية.. لهذا السبب
ريم مصطفى
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مريم الشريف
 
أكدت الفنانة ريم مصطفى، أن الفنان أكرم حسني وأحمد أمين كانا يفاجآها بالارتجال أثناء تصوير "الوصية"، لافته إلى أنها إرتجلت مثلهم، فى ظل كواليس العمل المليئة بالسعادة والكوميديا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" على قناة CBC، أنها بعد انتهاء تصوير العمل سافرت الساحل، ولم ترد على هاتفها لمدة شهر ونصف بسبب الجهد الذى بذلته خلال تصوير "الوصية".
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