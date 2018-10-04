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نيمار يوضح سبب خلافه مع توخيل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:04 م
نيمار يوضح سبب خلافه مع توخيل
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ريهام عبدالمحسن
 
سحق باريس سان جيرمان أمس الأربعاء النجم الأحمر الصربي بنتيجة 6-1 في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تألق البرازيلي نيمار الذي نجح في تسجيل هاتريك (3 أهداف) قبل أن يستبدله الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق في الدقيقة 82 عقب تسجيله هدفه الثالث مباشرة.

وكان نيمار نجم المباراة ولكن عند خروجه دار بينه وبين توخيل جدال وأظهرت الكاميرات تعابير وجهه وحركاته غاضبة.

وقال نيمار في تصريحات بعد المباراة نقلها موقع بيلد الألماني :"قلت له لا تخرجني يا رجل، كانت هذه مزحة فأنا أرتبط به بشدة ونتحدث كثيرا جدا غير أنني أريد دائمًا اللعب لمدة 90 دقيقة".

أما توخيل فعلق قائلاً : "نيمار كان متعطشا للمزيد وأراد أن يصنع الفارق".


المزيد عن: نيمار توخيل باريس سان جيرمان
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