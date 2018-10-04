ريم مصطفى: أحببت حدوتة "الوصية" كثيرا

كشفت الفنانة ريم مصطفى، أنها كانت قلقة لدى بداية مشاركتها فى مسلسل "الوصية" لانها كوميدية، لافته إلى أن المنتج كريم أبو ذكرى رشحها لهذا الدور.





وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" على قناة CBC أنها أحبت الحدوته كثيرا، وشخصية "شاهى" ليس لديها آفيهات وإنما الشخصية نفسها آفية، لافته إلى أن الكوميديا لها الكاريزما الخاصة بها.