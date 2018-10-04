ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيمري: عانينا خلال مواجهة كرباكا.. وهذا سبب استبعاد رامزي وأوباميانج

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:04 م
إيمري: عانينا خلال مواجهة كرباكا.. وهذا سبب استبعاد رامزي وأوباميانج
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

شدد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على أن كل مباراة يخوضها فريقه ليست سهله، حيث لعب أمام فريق جيد مع لاعبين جيدين ولديهم طموح كبير، في الشوط الاول عانى الجانرز وخلال 90 دقيقه عمل الفريق بشكل جيد للغاية.

وأوضح إيمري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كرباكا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي قائلاً: "سميث روو لديه الجودة جسديًا وعقليًا، لديه الجودة ايضًا بقدمه اليمنى ويعمل هجوميًا مع اي لاعب، لو اردت ان اقول شيئًا واحدًا عنه فهو ‘عقليته’ كما انه متواضع ويستمع بالتدريبات كل يوم وفي تحليل الفيديو قبل كل مباراة".

وواصل بالحديث حول سميث روو قائلاً: "في المباراة الماضية امام برينتفورد كانت لديه 3 هجمات ولم يسجل، اليوم من فرصتين سجل هدفًا، انا أُفضّل ان لا أتحدث كثيرًا عنه وأريده ان يبقى متواضعًا ويستمر بتقديمه مايقدمه على أرضية الملعب".

وبسؤاله: لماذا أخرجت مونريال؟ أجاب إيمري: "أخرجته لانني أردت ان نلعب بأربع مدافعين بالخلف وان يكون هناك زياده عدديه بمنتصف الملعب".

واستطرد: "رامزي وأوباميانج بقوا في لندن وسنرى ان كانوا جاهزين للقاء فولهام ام لا".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
1
x
21:00
4
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 11:10:14 PM