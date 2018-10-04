إيمري: عانينا خلال مواجهة كرباكا.. وهذا سبب استبعاد رامزي وأوباميانج





شدد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على أن كل مباراة يخوضها فريقه ليست سهله، حيث لعب أمام فريق جيد مع لاعبين جيدين ولديهم طموح كبير، في الشوط الاول عانى الجانرز وخلال 90 دقيقه عمل الفريق بشكل جيد للغاية.





وأوضح إيمري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كرباكا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي قائلاً: "سميث روو لديه الجودة جسديًا وعقليًا، لديه الجودة ايضًا بقدمه اليمنى ويعمل هجوميًا مع اي لاعب، لو اردت ان اقول شيئًا واحدًا عنه فهو ‘عقليته’ كما انه متواضع ويستمع بالتدريبات كل يوم وفي تحليل الفيديو قبل كل مباراة".





وواصل بالحديث حول سميث روو قائلاً: "في المباراة الماضية امام برينتفورد كانت لديه 3 هجمات ولم يسجل، اليوم من فرصتين سجل هدفًا، انا أُفضّل ان لا أتحدث كثيرًا عنه وأريده ان يبقى متواضعًا ويستمر بتقديمه مايقدمه على أرضية الملعب".





وبسؤاله: لماذا أخرجت مونريال؟ أجاب إيمري: "أخرجته لانني أردت ان نلعب بأربع مدافعين بالخلف وان يكون هناك زياده عدديه بمنتصف الملعب".





واستطرد: "رامزي وأوباميانج بقوا في لندن وسنرى ان كانوا جاهزين للقاء فولهام ام لا".



