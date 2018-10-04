القنصل المصري في السعودية: سعيد لتواجدي لاستقبال بعثة الزمالك.. والهلال له شعبية كبيرة





وجه هاني صلاح، القنصل المصري في المملكة العربية السعودية، الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال لبعثة الفريق الأول لنادي الزمالك والتي ستشارك في لقاء السوبر مع الهلال.





وقال هاني، خلال تصريحاته للقناة السعودية الرياضية: "أنا سعيد لتواجدي في استقبال بعثة الزمالك، وسعيد أيضًا أن الدعوة جاءت من الاتحاد السعودي وأكبر نادي في المملكة وأسيا وهو الهلال صاحب الشعبية الكبيرة في السعودية والوطن العربي".





وتابع: "الهلال أكبر نادي حصل على بطولات في المملكة وفي أسيا، فالحدث أيضًا ليس رياضي فقط بل له بعد سياسي وثقافي واجتماعي ويعكس شكل العلاقات بين البلدين والشعبين".





وأضاف: "نشكر الاتحاد السعودي، وشيء جيد أن أول حدث يحصل في عهد قصي الفواز هو استقبال الزمالك ولعب السوبر المصري السعودي".



