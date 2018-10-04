سبق – السعودية | إدارة "تعليم الطائف" تتفادى أخطاء "النقل المدرسي" ببرنامج تدريبي
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:53 مالفجر السعودي
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شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على أهمية رفع مستوى الوعي لدى سائقي النقل المدرسي، وإكسابهم المعلومات والمهارات التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحالات الطارئة، بهدف تفادي الكثير من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توفر المعرفة الكافية للتعامل مع مثل تلك المواقف، وإكسابهم مهارات الأمن والسلامة أثناء القيادة.
جاء ذلك خلال وقوفه على البرنامج التدريبي "دورة سائق النقل المدرسي"، والذي نظمته الشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب، لسائقي النقل المدرسي، بحضور مساعد المدير للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، ومدير خدمات الطلاب هلال الثقفي، ومشرف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خالد القحطاني.
وخلال البرنامج، جرى التشديد على القيادة الآمنة، والقواعد والقوانين التنظيمية، وقواعد الأمن والسلامة في المدرسة، وحالات الطوارئ والإخلاء، وغيرها من المحاور التي تسعى لصقل مهارات السائقين أثناء القيادة، وبيان كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وإيضاح اللوائح والقوانين اللازم اتباعها من قِبل السائقين أثناء نقلهم للطلاب والطالبات.
المصدر:- صحيفة سبق
شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على أهمية رفع مستوى الوعي لدى سائقي النقل المدرسي، وإكسابهم المعلومات والمهارات التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحالات الطارئة، بهدف تفادي الكثير من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توفر المعرفة الكافية للتعامل مع مثل تلك المواقف، وإكسابهم مهارات الأمن والسلامة أثناء القيادة.
جاء ذلك خلال وقوفه على البرنامج التدريبي "دورة سائق النقل المدرسي"، والذي نظمته الشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب، لسائقي النقل المدرسي، بحضور مساعد المدير للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، ومدير خدمات الطلاب هلال الثقفي، ومشرف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خالد القحطاني.
وخلال البرنامج، جرى التشديد على القيادة الآمنة، والقواعد والقوانين التنظيمية، وقواعد الأمن والسلامة في المدرسة، وحالات الطوارئ والإخلاء، وغيرها من المحاور التي تسعى لصقل مهارات السائقين أثناء القيادة، وبيان كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وإيضاح اللوائح والقوانين اللازم اتباعها من قِبل السائقين أثناء نقلهم للطلاب والطالبات.
المصدر:- صحيفة سبق
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