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بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:48 م
بحضور وزير الشباب.. الصحفيين تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
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ميسون أبو الحسن / تصوير : ولاء غنيم
 
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عضو مجلس النقابة، حفل فني كبير لأوركسترا الشباب والرياضة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، على مسرح النقابة.

ويأتي الحفل بالتعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك الخميس اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

كما شارك بالحفل السفير محمد أحمد إسماعيل نجل المشير محمد إسماعيل، والكاتب الصحفي والمراسل في حرب أكتوبر عبده مباشر، والكاتبة الصحفية ماجدة الجندي قرينة الأديب والمراسل العسكري جمال الغيطاني، والمصور الصحفي شيرين مصطفى شوقي نجل المصور الراحل في حرب أكتوبر مصطفى شوقي.

بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
بحضور وزير الشباب.. "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)
طباعة
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