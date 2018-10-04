2 % تراجع فى أسعار النفط مع تصريحات عن زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز خسائر "نايمكس" 2% مع احتمالات زيادة المعروض من الخام.





وتراجعت أسعار الخام من أعلى مستوياتها في 4 سنوات مع تقارير أشارت إلى أن روسيا والسعودية اتفقتا على زيادة إنتاجهما من الخام بداية من سبتمبر الماضي حتى ديسمبر المقبل، في محاولة لمواجهة الأسعار المرتفعة وتعويض النقص المحتمل جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران.





فيما قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح إن "أوبك" قادرة على زيادة الإنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، لكنه لم يوضح ما إذا كانت المنظمة ستقوم بهذا الأمر، بحسب وكالة "تاس" الروسية.





وتعرض الخام للضغط أيضاً في ظل ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما استقر إنتاج النفط الأمريكي عند أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنحو 2.3% إلى 74.68 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر 1.5%بنسبة 84.75 دولار للبرميل.