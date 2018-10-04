الصحة: تردد أكثر من 512 ألف مواطن على حملة فيروس سي منذ انطلاقها

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تردد أكثر من 512 ألف مواطن على حملة فيروس سي منذ انطلاقها وحتى ظهر اليوم الخميس.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن من أكثر المحافظات التي شهدت إقبالًا من المواطنين على الكشف كانت محافظة البحيرة تليها القليوبية ثم أسيوط، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".

