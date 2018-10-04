ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. رئيس الاتحاد السعودي: مباراة الزمالك والهلال ستكون قمة في المتعة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:46 م
عاجل.. رئيس الاتحاد السعودي: مباراة الزمالك والهلال ستكون قمة في المتعة
طباعة
أحمد الهواري وهاني عصام
 
أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباراة الزمالك أمام الهلال المقرر لها يوم السبت القادم في كأس السوبر المصري السعودي ستكون قمة في المتعة بين الفريقين.

وتابع الفواز في تصريحات تليفزيونية "الزمالك واحد من أكبر الأندية العربية والإفريقية ومن الطبيعي أن يتم إستقباله بهذا الشكل والعلاقة قوية ووطيدة بين الشعبين".

وأكمل "الشعب السعودي بطبيعته يكرم ضيوفه وسنذلل كل العقبات أمام بعثة الزمالك منذ لحظة وصولهم".

المزيد عن: كورة كرة كأس السوبر المصري السعودي قصي رياضة اللزمالك التحاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
21:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 9:00:04 PM