عاجل.. رئيس الاتحاد السعودي: مباراة الزمالك والهلال ستكون قمة في المتعة

أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباراة الزمالك أمام الهلال المقرر لها يوم السبت القادم في كأس السوبر المصري السعودي ستكون قمة في المتعة بين الفريقين.





وتابع الفواز في تصريحات تليفزيونية "الزمالك واحد من أكبر الأندية العربية والإفريقية ومن الطبيعي أن يتم إستقباله بهذا الشكل والعلاقة قوية ووطيدة بين الشعبين".





وأكمل "الشعب السعودي بطبيعته يكرم ضيوفه وسنذلل كل العقبات أمام بعثة الزمالك منذ لحظة وصولهم".



