الذهب يعاود الهبوط عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات

تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع صعود عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.





وتراجع المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2011، واتجاه الدولار نحو النطاق الأخضر.





وكان الذهب قد ارتفع خلال التعاملات مع خسائر أسواق الأسهم العالمية لاسيما البورصة الأمريكية بقيادة "داو جونز" الذي هبط بأكثر من 320 نقطة.





وهدأت الأزمة الإيطالية في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة بأن روما تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 2.1% في 2020، ثم إلى 1.8% في 2021.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت طلبيات المصانع الأمريكية أكبر زيادة في 11 شهراً، بينما تراجع طلبات إعانة البطالة بأكثر من التقديرات.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 1201.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1197.9 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 95.856.